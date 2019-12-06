Нур-Султан, , 16:02 — REGNUM В отношениях между Казахстаном и Евросоюзом особое место занимает экономическое, историческое и культурное сотрудничество с Германией. Об этом 6 декабря заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на 28-м заседании Берлинского Евразийского клуба, сообщили в пресс-службе казахстанского лидера.

Во время своего выступления глава государства рассказал об инвестиционных возможностях Казахстана. Токаев добавил, что правительство республики готово поддержать немецкие инвестиции в сельское хозяйство, высокие технологии и цифровые услуги.

Президент подчеркнул, что власти готовы освободить немецкий бизнес от налогов в СЭЗ, предоставить необходимую инфраструктуру и в целом обеспечить «максимум действующих преференций». Кроме того, в республике поручено открыть специальные офисы, которые будут сотрудничать с инвесторами из ФРГ.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 декабря президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с представителями ведущих немецких компаний. Он пообещал обеспечить безопасность и успешность развития для немецкого бизнеса.

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