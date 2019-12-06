Санкт-Петербург, , 16:06 — REGNUM Несостоявшиеся пассажиры парома «Принцесса Анастасия», рейсы которого были отменены до 8 января из-за ремонта судна, негодуют по поводу сорванных поездок и жалуются на испорченные новогодние праздники. Об этом они пишут на официальной странице перевозчика в социальной сети.

Напомним, паромная компания MOBY SPL объявила об отмене всех рейсов круизного парома Princess Anastasia («Принцесса Анастасия») на период до 8 января 2020 года из-за необходимости поставить судно на внеплановый ремонт. О причинах ремонта не упоминается, однако, как предполагается, это связно с ноябрьским инцидентом в водах Швеции.

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«Спасибо за испорченные новогодние праздники! Чтобы Вы понимали ! Взят отпуск, сделаны Визы! Куплены билеты до Санкт-Петербурга. 5 декабря купить что-либо просто невозможно. Супер!», — пожаловалась одна из пассажирок Майя Л.

По словам другого пользователя социальной сети, постановку судна для ремонта в сухой док производят для полного доступа к подводной части судна, что означает, что будут работы по корпусу.

«Неужели нельзя было сразу провести осмотр и определить полный перечень работ и сроки? Не солидно поступает компания <…> Все может сломаться, тем более «Насте» уже 33 годика, не девочка. Но зачем при этом продолжать продавать туры и ломать людям планы, не понятно», — написал пользователь Михаил.

Еще одна клиентка, которой также придётся ломать голову, как провести новогодние праздники, отметила, что помимо неё лишились отпуска и родные из другого региона, которые купили невозвратные авиабилеты в Петербург.

«Мы понимаем, что организация новогоднего путешествия требует времени. Ещё раз приносим извинения за доставленные неудобства. Совместно с нашими партнерами мы подготовили альтернативные варианты путешествий по странам Балтии и Скандинавии во время предстоящих новогодних праздников для тех, кто рассматривает такую возможность», — ответили в компании расстроенным клиентам и предложили написать им на почту для уточнения стоимости тура и вариантов возможных альтернативных программ.

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