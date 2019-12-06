Москва, , 16:01 — REGNUM Практика концептуальных изменений в законопроектах между первым и вторым чтением чрезвычайно распространена. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 6 декабря заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на ежегодном совещании председателя Совета Федерации со статс-секретарями.

«Ещё одна наболевшая тема связана с внесением принципиальных изменений в законопроекты между первым и вторым чтением. Опять-таки не новая тема. Каждый раз поднимаем. К сожалению, до сих пор это случается и, безусловно, с этим надо категорически бороться», — заявила Матвиенко.

По её мнению, необходимо внедрить контролирующий механизм, не позволяющий вносить кардинальные концептуальные изменения в законопроект.

«Просьба такой механизм отработать», — подчеркнула она.