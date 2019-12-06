Труновский район, Ставропольский край, , 16:40 — REGNUM Останки красноармейца Павла Погожева, погибшего летом 1943 года на полях Великой Отечественной войны, доставили из Орловской области на Ставрополье. Церемония перезахоронения состоялась в селе Донском Труновского района, откуда боец призывался на фронт, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе губернатора края.

В ноябре текущего года поисковые отряды на территории Новосильского района Орловской области нашли останки Погожева Павла Николаевича — военнослужащего стрелкового полка Уральской стрелковой дивизии. Поисковики обнаружили фрагменты красноармейской книжки солдата, благодаря которым удалось установить его личность. Стрелок Погожев погиб 11 июля 1943 года во время ожесточенного боя, и с тех пор считался пропавшим без вести.

«Каждая отданная жизнь, мужество каждого бойца имели колоссальное значение для исхода войны. Все они заслужили быть похороненными рядом с отчим домом, откуда ушли сражаться за Родину. И куда мечтали вернуться с Победой», — сказал в ходе торжественного митинга глава Ставрополья Владимир Владимиров.

Память воина почтили минутой молчания. После панихиды останки Павла Погожева были захоронены на кладбище села Донского.