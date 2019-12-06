Москва, , 15:56 — REGNUM Уголовное дело о массовых беспорядках, произошедших в Москве 27 июля 2019 года, которое было возбуждено в отношении Сергея Фомина, прекращено. Об этом заявили в пресс-службе Следственного комитета РФ 6 декабря.

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«Следственный комитет Российской Федерации […] пришёл к выводу об отсутствии состава преступления в действиях Сергея Фомина», — заявила официальный представитель следственного ведомства Светлана Петеренко, добавив, что в ходе расследования были приняты во внимание свидетельские показания и видеозаписи камер видеонаблюдения.

В настоящее время уголовное преследование в отношении Фомина прекращено, а избранная ранее мера пресечения в виде домашнего ареста отменена. Однако теперь мужчине может грозить административная ответственность за правонарушение.

«Для принятия мер реагирования соответствующие материалы направлены в органы МВД России», — сообщили в СКР.

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Как сообщало ИА REGNUM, в августе Сергей Фомин, который, по данным следствия, являясь одним из организаторов массовых беспорядков в Москве 27 июля, направлял действия других участников протестной акции, в августе был объявлен в розыск. Позднее он сам явился в полиции, был задержан и доставлен в Следственный комитет РФ. Суд избрал в отношении него меру пресечения в виде ареста.

Напомним, покидая митинг, Фомин взял на руки чужого маленького ребёнка. По версии СКР, он сделал это «для беспрепятственного прохода мимо оцепления».

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