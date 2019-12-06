Москва, , 15:52 — REGNUM Закон о поддержке многодетных семей «застрял» на уровне согласования в профильных министерствах. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 6 декабря заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на ежегодном совещании председателя Совета Федерации со статс-секретарями.

«Два года мы уже не можем завершить работу по закону о многодетных семьях. Напомню, что инициатива его подготовки исходила от святейшего Патриарха Кирилла. Получено одобрение председателя правительства, однако согласование законопроекта застряло в профильных министерствах, прежде всего в Министерстве труда и социальной защиты, которое должно впереди всех бегать и обеспечить принятие этого закона», — заявила Матвиенко.

«Если есть обоснованные замечания, мы не возражаем — давайте их, оперативно представляйте, совместно поработаем. Но два года многовато для такого социально чувствительного закона, мягко говоря!» — подчеркнула она.