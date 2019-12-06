Екатеринбург, , 16:01 — REGNUM Глава свердловского минздрава Андрей Цветков провёл встречу с коллективом областной детской клинической больницы в Екатеринбурге, которые жаловались на свои зарплаты. Об этом сообщает интернет-газета Znak.

Как заявил агентству пресс-секретарь ведомства Константин Шестаков, работники больницы смогли задать министру все необходимые вопросы. Ответы на некоторые из них Цветков дал сразу же, на другие же пообещал ответить позже.

Чиновник призвал врачей не поступаться качеством медицинской помощи из-за конфликта в больнице.

Как сообщало ИА REGNUM, более сотни работников ОДКБ пожаловались на недостойные зарплаты. Своё обращение врачи адресовали свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву.

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