Москва, 6 декабря 2019, 15:49 — REGNUM Журналиста «Новой газеты» и муниципального депутата московского района Хамовники Илью Азара оштрафовали на 300 тыс. рублей за участие в протестном шествии в Москве 31 августа, сообщает «Медиазона».
Решение принял Мещанский суд Москвы 6 декабря.
Ранее Азар написал в социальной сети, что ему «пересоставили протокол по ч.8 20.2» КоАП РФ. Отметим, что акция оппозиции 31 августа прошла без задержаний.
Как сообщало ИА REGNUM, 2 сентября сотрудники правоохранительных органов задержали Илью Азара.
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