Рязань, , 15:50 — REGNUM В рамках любительской и спортивной охоты 148 кабанов добыто охотниками в 2019 году в Рязанской области. Отстрел животных проводят в первую очередь в рамках профилактических мер по недопущению возникновения африканской чумы свиней на территории региона, сообщили 6 декабря в пресс-службе областного министерства природопользования.

Согласно постановлению Минприроды России, на особо охраняемых природных территориях областного значения показатель плотности кабанов должен составлять не более 0,25 особей на тысячу гектар угодий. Регулировать численность поголовья помогает любительская и спортивная охоты, за сезон 2019 года в Рязанской области провели отстрел 148 животных. Кроме того, егеря регулярно патрулируют леса на предмет выявления павших диких свиней. В региональном минприроды пояснили, что при обнаружении в угодьях трупов кабанов, следует немедленно информировать ветеринарные службы районов.

Отобранные биологические материалы от добытых кабанов направляют в районные ветеринарные станции для проведения исследований на наличие АЧС. Все исследованные пробы дали отрицательный результат.