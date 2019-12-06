Нью-Дели, , 15:50 — REGNUM 5 декабря в Нью-Делли прошёл корейско-индийский семинар, посвященный корейской музыкальной культуре. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Корейского культурного центра в Индии.

По их словам, мероприятие было организовано совместно с Университетом Джеймия Миллиа Исламия (Jamia Millia Islamia University) и приурочено к семилетию культурного центра.

Известно, что основными темами семинара стали: корейская музыкальная волна халлю в Индии, корейский язык и культура в Индии, халлю как индустрия культуры.

В рамках данного мероприятия стороны обсудили влияние корейской культуры и музыки на Индию, а также ведение бизнеса, на заданные темы, с использованием больших данных (Big Data).

Корейская волна или Халлю — понятие, относящееся к распространению современной культуры Южной Кореи по всему миру. Термин был введен в обиход в Китае в середине 1990-х. Его авторами стали пекинские журналисты, поражённые быстрорастущей популярностью в стране южнокорейской индустрии развлечений.