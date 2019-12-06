Москва, , 15:42 — REGNUM С начала 2019 года особо охраняемую природную территорию (ООПТ) — национальный парк «Русская Арктика» посетили 1306 туристов, сообщили в Минприроды РФ.

Читайте также: Поток туристов в «Русскую Арктику» растет

При этом впервые за десять лет существования ООПТ граждане России вышли на первое место по количеству посещений — 262 туриста, в том числе — дети.

До 2024 года в Арктике будут созданы четыреООПТ. Это национальные парки «Койгородский» и «Кыталык», заповедник «Медвежьи острова» и заказник «Лаптевоморский».

Как сообщало ИА REGNUM, в российской Арктике действуют 164 ООПТ площадью 58,7 млн га. В их числе: 12 заповедников, пять нацпарков, восемь природных заказников и один ботанический сад.

Читайте также: Мурманск и Шпицберген могут связать чартерные рейсы — Ростуризм