Чебоксары, , 15:41 — REGNUM Минздрав Чувашии извинился перед пациентами городской детской больницы №2, где из-за роста ОРВИ и ремонтных работ не хватает мест в стационаре и развёрнуты дополнительные койки. Об этом говорится в заявлении министерства после скандала в связи с тем, что матери с младенцами вынуждены лежать в коридорах, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Речь идёт об инфекционном стационаре детской больницы № 2 в Чебоксарах, где развернуто 140 коек круглосуточного пребывания. В министерстве ссылаются на рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями, в результате число обращений за 11 месяцев выросло на 7% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.

«Для создания комфортных условий пребывания маленьких пациентов в инфекционном стационаре начался ремонт одного из отделений респираторных инфекций, срок сдачи — январь 2020 года. Приносим свои извинения за временные неудобства и просим проявить понимание», — говорится в сообщении.

На период капитального ремонта в больнице развернуты дополнительные койки для госпитализации больных детей с острыми бронхитами и острыми внебольничными пневмониями.

Отметим, в сентябре 2018 года в рамках реконструкции инфекционной больницы началось строительство нового инфекционного корпуса стоимостью более 445 млн рублей, в том числе из федерального бюджета выделено 208 млн рублей. Власти заявляют, что новый корпус будет открыт весной 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в федеральных СМИ ранее появилась информация о том, что в инфекционном отделении детской больницы в Чебоксарах грудных детей размещают прямо в коридоре из-за нехватки мест в палатах.

Напомним, с 22 по 28 ноября в Чувашии зарегистрировано 5577 случаев заболеваний ОРВИ, показатель заболеваемости составил 453,0 на 100 тыс. населения, что выше уровня заболеваемости предыдущей недели на 20,5% и среднемноголетнего уровня — на 3%.

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