Париж, , 15:36 — REGNUM Согласно исследованию, более миллиона человек во Франции заняты на сезонных работах, передает BFM TV.

По данным статистической службы министерства труда Франции, более четверти из этих 1 050 000 сезонных рабочих работают в сельском хозяйстве.

Так, в середине августа 2018 года почти 45% работников были заняты в секторе по выращиванию овощей. В середине сентября почти 70% работников занимались фруктовыми культурами, в том числе виноградниками.

Кроме того, почти половина сезонных работников во Франции работает в ресторанах, гостиничном бизнесе и на курортах.

Как сообщало ИА REGNUM, во втором квартале 2019 года рост рабочих мест по найму в частном секторе во Франции замедлился до 0,3% .

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