Кабул, , 15:34 — REGNUM Члены семьи японского врача Тэцу Накомуры, застреленного 4 декабря в Афганистане, прибыли в Кабул, чтобы сопроводить тело на родину, об этом 6 декабря сообщает Associated Press.

Убийство известного врача, сделавшего много для развития медицины в Афганистане, шокировало многих местных жителей, а также премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Нападавшие застрелили его и еще пятерых человек, сопровождавших Накомуру. Затем боевики скрылись с места преступления. Ни одна террористическая группировка не взяла ответственность за совершенное убийство.

В субботу, 7 декабря, состоится церемония прощания с врачом, проработавшим в Афганистане свыше 11 лет.

В начале 2019 года президент Афганистана Ашраф Гани предоставил Накомуре почетное гражданство Афганистана. За телом доктора приехала его супруга и дочь.

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