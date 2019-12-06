Курск, , 15:28 — REGNUM В Курске 10 декабря суд рассмотрит дело в отношении кредитной организации, которая выдала кредит под 805% годовых и требует вернуть долг. Об этом сообщила пресс-служба Кировского районного суда.

ООО МФК «Займер» в 2016 году выдало местной жительнице пять тысяч рублей до 22 сентября 2019 года под 803% годовых. Договор был заключён в электронном виде.

По заявлению кредитной организации, женщина не вернула деньги вовремя и теперь должа 30 тысяч рублей: пять тысяч рублей — основной долг, проценты — 20 тысяч рублей, пени — пять тысяч рублей.