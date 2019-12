Вашингтон, , 15:24 — REGNUM Сайт-агрегатор Metacritic составил список лучших игр последнего десятилетия на основе их средней оценки на сервисе. Первое место получила Super Mario Galaxy 2 (97 баллов из 100), сообщалось 6 декабря на Metacritic.

Такие же оценки получили ещё несколько игр: The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Red Dead Redemption 2, Grand Theft Auto V и Super Mario Odyssey. Всего в списке 50 позиций.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, видеохостинг YouTube составил список самых популярных игр 2019 года по количеству просмотров на сервисе. Первое место получила «кубическая песочница» Minecraft.

