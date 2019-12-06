Кызыл, , 14:58 — REGNUM В Туве усилена охрана хвойных молодняков от незаконных рубок. В преддверии нового года лесные инспектора совместно с правоохранителями, общественников и работников местного самоуправления начали проведение рейдов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе минприроды республики.

Кроме того, организованы дежурства на передвижных и стационарных постах для контроля ввоза на территорию Тувы деревьев из соседних регионов.

«Особое внимание направлено на проведение разъяснительной работы с населением через средства массовой информации», — отметили в ведомстве, напомнив, что за рубку елей предусмотрен штраф.

К нашествию в леса «новогодних» нарушителей готовятся и в других регионах страны. Как сообщало ИА REGNUM, в соседнем Красноярском крае намерены патрулировать не только леса, но и дороги. Лесные инспекторы совместно с сотрудниками ГИБДД будут проверять наличие разрешительных документов в машинах, перевозящих хвойные деревья.

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