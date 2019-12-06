Бишкек, , 14:54 — REGNUM На братском кладбище «Кызыл-Аскер» в столице Киргизии сегодня, 5 декабря, состоялась церемония передачи гильзы с землей с шести братских могил солдат, умерших во время Великой Отечественной войны от ран в госпиталях, располагавшихся в Киргизской ССР. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города Бишкек.

Гильзу с землей в ближайшее время отправят в Москву.

Мероприятие прошло в рамках уникального проекта министерства обороны России «Дорога памяти», призванного увековечить память воинов — участников Великой Отечественной войны, погибших или пропавших без вести на фронтах.

В муниципалитете также отметили, что такие же церемонии, приуроченные ко дню начала Битвы под Москвой, проходят сегодня на братских кладбищах по всей Киргизии. Гильзы с землей с братских могил привезут в Бишкек, а затем также отправят в столицу России.