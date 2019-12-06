Санкт-Петербург, , 14:51 — REGNUM Возможно, в ГИБДД не уверены, хватит ли у них ресурсов справиться с объемом уведомлений о превышении скорости, который заметно увеличится в случае понижения ненаказуемого порога, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 6 декабря, глава автоклуба А24 Денис Шубин, комментируя высказывания министра внутренних дел Владимира Колокольцева.

Как сообщалось ранее, министр заявил, что его ведомство не поддерживает снижение ненаказуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/час. Другими словами, в МВД выступают за сохранение нынешнего положения вещей, при которой езда со скоростью 79 км/час при разрешенных 60 км/час не является наказуемым нарушением.

«Моя позиция заключается в том, что если в ГИБДД хотят, чтобы по городу ездили со скоростью 80 км/час, тогда надо повесить знак «80», а не делать ненаказуемым превышение скорости на 20 км/час.

Погрешность современной техники, отслеживающей скорость, не превышает 10%. То есть если человек едет со скоростью 60 км/час, то «максимум», который может «увидеть» камера — это 66 км/час.

Возможно, позиция ГИБДД объясняется тем, что они не уверены, хватит ли у них ресурсов справиться с объемом уведомлений о превышении скорости, который заметно увеличится в случае понижения ненаказуемого порога», — отметил Денис Шубин.