Санкт-Петербург, 6 декабря 2019, 14:51 — REGNUM Возможно, в ГИБДД не уверены, хватит ли у них ресурсов справиться с объемом уведомлений о превышении скорости, который заметно увеличится в случае понижения ненаказуемого порога, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 6 декабря, глава автоклуба А24 Денис Шубин, комментируя высказывания министра внутренних дел Владимира Колокольцева.
Как сообщалось ранее, министр заявил, что его ведомство не поддерживает снижение ненаказуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/час. Другими словами, в МВД выступают за сохранение нынешнего положения вещей, при которой езда со скоростью 79 км/час при разрешенных 60 км/час не является наказуемым нарушением.