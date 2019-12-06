Волгоград, , 14:54 — REGNUM Пилотный проект по капельному орошению кукурузы реализуют в Урюпинском районе Волгоградской области. Для региона это будет первый подобный опыт. Площадь орошения составит порядка ста гектаров, сообщили 6 декабря в пресс-службе администрации области.

Прикорневой метод полива будет реализован на производственных площадках компании «Паритет». Здесь уже есть положительный опыт от использования капельного орошения — за три года площадь орошаемых посевов довели до 1,5 тысяч га при производстве зерновых и технических культур. О пилотном проекте при выращивании кукурузы рассказали губернатор области Андрею Бочарову.

«Попробуем одну из новых технологий, которые пока не использовались на территории Волгоградской области. Посмотрим, какие будут результаты. Мы понимаем, что программа мелиорации нужна и востребована. Наша задача — максимально ввести в оборот земли, подходящие для мелиорации», — отметил глава региона Андрей Бочаров.

Площадь орошаемых посевов в Волгоградской области увеличилась с 34,3 тысячи гектаров в 2014 году до почти 59 тысяч гектаров в 2019 году. Сумма господдержки за этот период возросла с 77,4 миллиона рублей до 630 миллионов рублей.