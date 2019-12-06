Волгоград, 6 декабря 2019, 14:54 — REGNUM Пилотный проект по капельному орошению кукурузы реализуют в Урюпинском районе Волгоградской области. Для региона это будет первый подобный опыт. Площадь орошения составит порядка ста гектаров, сообщили 6 декабря в пресс-службе администрации области.
Прикорневой метод полива будет реализован на производственных площадках компании «Паритет». Здесь уже есть положительный опыт от использования капельного орошения — за три года площадь орошаемых посевов довели до 1,5 тысяч га при производстве зерновых и технических культур. О пилотном проекте при выращивании кукурузы рассказали губернатор области Андрею Бочарову.
Площадь орошаемых посевов в Волгоградской области увеличилась с 34,3 тысячи гектаров в 2014 году до почти 59 тысяч гектаров в 2019 году. Сумма господдержки за этот период возросла с 77,4 миллиона рублей до 630 миллионов рублей.