Черкесск, , 15:25 — REGNUM Торжественное открытие нового корпуса управления Федеральной службы безопасности по Карачаево-Черкесии состоялось в городе Черкесске. Рядом со зданием также открыли новый памятник сотрудникам, погибшим при исполнении, сообщили ИА REGNUM 6 декабря в пресс-службе главы и правительства республики.

Отмечается, что новый корпус управления построен в соответствии с современными требованиями и оснащен новым оборудованием. Монумент в свою очередь отражает фигуры сотрудников органов безопасности, служивших в разные периоды отечественной истории.

«Памятник станет символом преемственности поколений, патриотизма и мужества, которые сотрудники управления проявляли, обеспечивая безопасность и защищая государственные интересы граждан и нашей страны», — написал по итогам мероприятия на своей странице в Instagram глава республики Рашид Темрезов.

В церемонии открытия также приняли участие полномочный представитель президента России в СКФО Александр Матовников, спикер парламента региона Александр Иванов, сотрудники и ветераны УФСБ РФ по Карачаево-Черкесии. Все они почтили память погибших сотрудников минутой молчания.