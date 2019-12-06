Москва, , 14:38 — REGNUM Возле входа в Мещанский суд Москвы накаляется обстановка, передаёт 6 декабря корреспондент ИА REGNUM.

Журналисты и группа поддержки ждут выхода из суда Владимира Емельянова, приговорённого 6 декабря к условному сроку наказания. У стеклянных дверей — напряжённое столпотворение. Приставы выводят из здания одного за другим активистов. При этом действуют с применением силы, что не нравится собравшимся. Из толпы доносятся выкрики: «Вы что делаете?», «Кто дал приказ?», «Позор!».

Стоит отметить, что участника несанкционированной акции 27 июля в Москве Владимира Емельянова пока нет, хотя приговор огласили около часа назад.

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