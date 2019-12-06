Москва, , 14:40 — REGNUM Пока в Госдуме проходят масштабные обсуждения вопроса запрета продаж никотиносодержащей продукции школьникам и детям, регионы могли бы на самостоятельном уровне запретить торговлю такой продукцией среди молодежи. Об этом журналистам заявила член комитета Госдумы по контролю и регламенту Наталья Костенко («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 6 декабря.

«Опасная для жизни и здоровья детей продукция не должна продаваться бесконтрольно. То, что происходит сейчас, за гранью понимания. Но чтобы это остановить, необходимо создать эффективные инструменты борьбы с этим злом», — заявила Костенко.

Речь идет о замещающей сигареты продукции. Она может быть табачной и нетабачной, но в любом случае содержит никотин. Так, сегодня среди молодежи стали популярными никотинсодержащие изделия в виде смесей, леденцов, мармелада, жевательных конфет и прочих «сладостей», которые насыщены разными вкусами. Между тем они вызывают зависимость от никотина среди молодежи, что крайне вредно сказывается на их здоровье.

По словам Костенко, сегодня депутатам, сенаторам, ведомствам и регионам необходимо разработать меры, которые не просто ограничат продажу нетабачных смесей и сладостей с никотином среди несовершеннолетних детей, но и в целом будут бороться с распространением информации о такой продукции среди школьников.

«Пока работаем над принятием федерального закона, попросим глав субъектов принять его на региональном уровне, чтобы как можно скорее пресечь этот беспредел, разрушающий будущее подрастающего поколения буквально на наших глазах», — сказала депутат Госдумы Наталья Костенко.

Ранее в Госдуму были внесены законопроекты о запрете продажи снюсов и других никтоносодержащих веществ.