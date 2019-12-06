Белогорск, Крым, , 14:52 — REGNUM Владелец крымского «Тайгана» Олег Зубков считает, что в его парке отдают приоритет пропитанию животных, а не бюрократии. Об этом он заявил в своём видеообращении, опубликованном на Youtube.

«Мы кормим животных теми продуктами, которые закупаем, либо сами производим. Сейчас поменялось то, что они идут по электронному обороту документов, по системе «Меркурий»… Мы действительно гасим все свидетельства, которые заходят в наш адрес, не всматриваясь в них особенно, потому что нам важны эти партии мяса», — сказал Зубков.

Как сообщало ИА REGNUM, Белогорский районный суд постановил закрыть сафари-парк на 30 дней, поскольку животных кормят продуктами с истекшим сроком годности. Владельца учреждения обязали устранить все нарушения и выполнять все требования по содержанию животных.

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