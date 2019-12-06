Сыктывкар, , 14:31 — REGNUM Три района Коми станут временно опасными в связи с запуском ракеты с космодрома Плесецк (Архангельская область). Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском минприроды.

Запуск космического аппарата «Глонасс-М» с ракетой-носителем «Союз-2.1б» состоится 10 декабря. На период пуска Удорский, Княжпогостский и Корткеросский районы объявляются временно опасными.

«Накануне запуска, 8 и 9 декабря 2019 года, будут проведены предпусковые облеты районов падения отдельных частей ракеты для аэровизуального обследования. В случае нахождения на этих территориях людей будет произведена их эвакуация», — сообщает ведомство.

Послепусковые облеты районов «Вашка» и «Железнодорожный» запланированы на 11 и 12 декабря 2019 года. Они будут проводиться обнаружения мест падения отделяющихся частей ракет и осмотра территории их приземления.