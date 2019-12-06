Москва, , 14:28 — REGNUM Возможность выпадения снега в Москве в новогоднюю ночь, вероятно, составляет около 34%, однако точный прогноз пока дать нельзя. Об этом 6 декабря рассказал на пресс-конференции в Москве и.о. директора Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«Вероятность снега за последние 20 лет с 2000 года составляет 34%, вероятность отсутствия снега — 34%, остальное приходится на дождь и мокрый снег», — приводит РИА Новости слова Вильфанда.

При этом он уточнил, что приведённые им прогнозы являются статистическими и прогноз погоды на новогоднюю ночь невозможно дать раньше, чем за пять дней до неё.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в Москве рассказал, что до 10−11 декабря в Москве ожидается тёплая погода.