Санкт-Петербург, 6 декабря 2019, 14:23 — REGNUM Предложение сенатора Виктора Смирнова вполне адекватно, следует лишь учитывать разную стоимость жизни в разных регионах страны, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 6 декабря, политолог Александр Конфисахор, комментируя инициативу о создании общей для всей страны системы оплаты труда учителей.
Ранее заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов в интервью «Известиям» заявил о необходимости выравнять доходы учителей, которые выполняют одну и ту же работу, но получают за нее разные зарплаты, причем разрыв между самыми высокими и самыми низкими региональными доходами — почти в пять раз.