Санкт-Петербург, , 14:23 — REGNUM Предложение сенатора Виктора Смирнова вполне адекватно, следует лишь учитывать разную стоимость жизни в разных регионах страны, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 6 декабря, политолог Александр Конфисахор, комментируя инициативу о создании общей для всей страны системы оплаты труда учителей.

Ранее заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов в интервью «Известиям» заявил о необходимости выравнять доходы учителей, которые выполняют одну и ту же работу, но получают за нее разные зарплаты, причем разрыв между самыми высокими и самыми низкими региональными доходами — почти в пять раз.

«Предложение вполне адекватное. Пятикратный разрыв — это не дело: как было справедливо отмечено, учителя делают одно и то же дело.

Но гладко было только на бумаге. Не стоит забывать о том, что стоимость жизни на Чукотке, где у учителей самые высокие зарплаты, совсем не такая, как в Северной Осетии, где зарплаты у учителей самые низкие.

Главное в этом вопросе — не допустить «выравнивания вниз», которое приведет к снижению зарплат в ряде регионов. Нужно отталкиваться прежде всего от стоимости жизни в каждом конкретном регионе — это наиболее адекватный показатель», — отметил Александр Конфисахор.