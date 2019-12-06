Екатеринбург, , 14:26 — REGNUM Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев призвал коммунальщиков не заниматься имитацией деятельности. Об этом сообщает портал «Все новости».

Пинаев высказал свою критику в адрес коммунальных служб на еженедельном аппаратном совещании. По словам мэра, работников подловили на том, что они скребли лопатами по сухому асфальту.

«Не дай бог, вы еще раз поедете чистить лопатой сухой асфальт. Забудьте, хватит народ смешить!» — возмутился чиновник.

Где удалось «засечь» провинившихся коммунальщиков, не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на Среднем Урале растёт число коммунальных аварий из-за износа сетей. Об этом заявил первый замминистра ЖКХ Игорь Чикризов.

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