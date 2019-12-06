6 декабря 2019 | Время чтения 3 мин

Наталья Стрельцова, , 16:07 — REGNUM Каждую неделю в Московский областной онкологический диспансер в детское отделение приходят добровольцы, пообщаться и поддержать деток, которым нужно сдать анализы. Это дети, у которых заболевание в той стадии, при которой постоянное нахождение и круглосуточное лечение не требуется, и дети, которые уже чувствуют себя лучше, но проходят химиотерапию, медицинские процедуры, при которых также требуется делать болезненные уколы, но один или два раза в неделю.

Сюда также приходят юные пациенты — те, кто поборол страшную болезнь, но должен периодически обследоваться и сдавать анализы, чтобы предотвратить или вовремя заметить рецидив.

Сладкие призы Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Запуск звездолета на дальние расстояние Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Им всем приходится приезжать из разных уголков Московской области и других городов России. Дети находятся в поликлинике, ожидая результатов анализов. К сожалению, некоторым по результатам анализов приходится сразу опять ложиться в стационар. На одном из мастер-классов по изготовлению воздушного судна побывал корреспондент ИА REGNUM и попросил добровольцев рассказать, что именно сподвигло их приезжать и помогать детям.

Мастер-класс по изготовлению летающего судна Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Ирина, директор благотворительного фонда «Ради Добра» и организатор мероприятий, проводимых в поликлинике, пояснила, что мастер-классы начинаются до процедур, идут во время и после. И тягостное ожидание боли, страх заменяются чем-то интересным, дети отвлекаются, и, как часто бывает, слышишь от них: «Подождите, я сейчас быстренько сбегаю в процедурную и вернусь к вам». И многие, уходя, обещают не плакать…

Запуск звездолета и получение сладких призов Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Запуск звездолета и получение сладких призов Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Максим и Ирина Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Все хочется сделать своими руками Наталья Стрельцова © ИА REGNUM DSCF1545 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Действующий пилот воздушного судна Максим отметил, что в больнице, во время и после мастер-класса буквально каждый — взрослый, ребенок — подходил и говорил «спасибо» за подаренную доброту: «И это очень ценно. Для этих детей время до процедуры, как правило, очень болезненной и психологически сложной, тянется от начала и до ухода домой. А тут они забывали, где они и что с ними, радовались сами и их родители и хотели жить и бороться. И с таким энергетическим позывом любое лекарство действует в миллионы раз сильнее. И сегодня мы с этим справились».

Хочется сделать все своими руками Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Старший начальник Николай, отвечающий за безопасность по аэродрому, поделился впечатлением по прошедшему мастер-классу: «Я от этого получаю необыкновенное чувство, смотришь на ребят, сколько у них желания и энергии жить, не обращая внимания на те проблемы, которые у них. Когда первый раз приехал к детям в онкологическую поликлинику, то волновался, но уезжал после — уже на крыльях. Все дети на позитиве, сначала, правда, стесняются, а потом вливаются в процесс и активно принимают участие в изготовлении звездолетов. У всех детей искорки в глазах, они молодцы. Приезжаю сюда уже четвертый раз — и еду с удовольствием. Ведь зачем просто так воздух коптить, нужно что-то отдавать в жизни».

Творческий процесс создания Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Николай и Ирина Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Николай, Денис и Максим Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Мастер-класс Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Готовый звездолет Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Поделиться своей добротой, огнём сердца, частью души — это им было важно и нужно, именно это они так ждали и получили, и именно это их спасает в период лечения. Вот она — цель наших посещений, отметила Ирина, говоря о помощниках .