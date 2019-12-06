Санкт-Петербург, , 14:22 — REGNUM Правоохранители Петербурга обнаружили угнанный автомобиль Toyota Land Cruiser Prado в котором, находились миллионы рублей, крупный бриллиант и золото. Похищенными оказались только деньги, драгоценность воры не нашли.

Внедорожник угнали днем 5 декабря в Московском районе города. В дорогостоящей иномарке, помимо личных вещей, находились 3,8 млн рублей наличных, бриллиант весом в 1,08 карат стоимостью 1,5 млн рублей, а также цепочка из белого золота стоимостью 20 тыс. рублей и личные вещи. Хозяин общую сумму ущерба оценил в 9,3 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража).

По данным телеканала «78», автомобиль найти удалось — без денег, но с бриллиантом.

«Деньги преступники забрали, а вот бриллиант в 1,08 карата стоимостью 1,5 млн не тронули», — отмечает издание.

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