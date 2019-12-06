Москва, , 14:15 — REGNUM Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР) надеется, что заявление главы МВД Владимира Колокольцева поставило точку в вопросе относительно желания штрафовать водителей за превышение скорости на 10 км/ч.

«Надеюсь, что заявление главы МВД Владимира Колокольцева поставило точку в желании некоторых членов правительства разорить водителей штрафами за превышение скорости на 10 километров в час. Но это решение половинчатое», — отметил Лебедев в Facebook.

Он обратил внимание на проблему «неоткалиброванных» камер.

«Люди постоянно получают штрафы не потому, что они быстро ехали, а потому что камера специально установлена так, чтобы фальсифицировать нарушение. И никто за это не несет ответственность», — возмущен депутат.

Безопасность на дорогах очень важна, никто с этим спорить не собирается, но, по его мнению, не менее важно, чтобы государство было честным с водителями и штрафовало только реальных нарушителей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, министр внутренних дел Владимир Колокольцев выступил против снижения наказуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч. По его словам, эту позицию МВД выразило еще в начале года на правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, которую возглавляет заместитель председателя правительства.

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