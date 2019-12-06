Воронеж, , 14:14 — REGNUM Условия содержания пациентов психоневрологического интерната в посёлке Бор Рамонского района Воронежской области проверят следователи. Доследственная проверка была организована после появления в сети фотоматериалов о жизни пациентов в интернате, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР 6 декабря.

«Следователями СК России будет выполнен комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, изложенных в публикации. В рамках проверки будет дана объективная правовая оценка сложившейся ситуации, в том числе качеству оказываемых услуг по содержанию и уходу за пациентами интерната, обеспечению надлежащих условий их проживания. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — уточнили в Следственном управлении.

О своей жизни в психоневрологическом диспансере на странице в социальной сети написал один из пациентов учреждения.

«Условия в интернате настолько ужасные, что если бы у меня был выбор между тюрьмой и интернатом я бы выбрал тюрьму. Еда всегда холодная, один рулон туалетной бумаги дают на полгода, туалет работает 2 дня, потом на неделю его закрывают, зубную пасту вообще не дают, зубы у всех гнилые, носки летом не дают, за территорию интерната не выпускают, паспорта отнимают», — написал, в частности, мужчина.

Слова пациента частично подтвердил журналистам местного издания «Моё!» и директор интерната: объяснение простое — на 230 пациентов учреждению выделяется лишь 19 млн в год, которых хватает лишь на первое полугодие.