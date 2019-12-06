Рязань, 6 декабря 2019, 14:12 — REGNUM Уточнённый реестр пчеловодов появится в Рязанской области. Пересчитать всех пасечников решили на совещании в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольствия, на котором присутствовало более 190 человек, сообщает пресс-служба минсельхоза.
Совещание прошло под председательством заместителя председателя правительства Рязанской области Дмитрия Филиппова. В минсельхоз приехали руководители и агрономы сельскохозяйственных предприятий, фермеры, пчеловоды, специалисты по сельскому хозяйству администраций районов, представители главного управления ветеринарии, Россельхознадзора, Россельхозцентра, а также поставщиков средств защиты растений. Все они обсуждали эффективные механизмы взаимодействия, чтобы не допустить повторения массовой гибели пчёл, произошедшей весной 2019 года.
По данным региональных властей, большая часть рязанских пчеловодов нигде не зарегистрирована — ни у ветеринарных служб, ни у глав сельских поселений. Сельхозпроизводители формально относились к оповещениям, и не всегда указывали даты проведения обработок. Поставщики средств защиты растений, в свою очередь, не могут нести ответственность за эффективность действия продаваемых ими препаратов.
Участники совещания решили сформировать уточнённый реестр пчеловодов и провести в марте-апреле 2020 года встречи по вопросам профилактики отравлений медоносных пчёл пестицидами с приглашением пчеловодов и агрономов ведущих сельскохозяйственных предприятий.
Напомним, весной и летом 2019 года в нескольких регионах России была зарегистрирована массовая гибель пчёл. По оценкам пчеловодов, погибло не менее 1400 пчелиных семей