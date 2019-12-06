Москва, , 14:09 — REGNUM Студент ВШЭ Егор Жуков, приговорённый к условному сроку за призывы к экстремизму в интернете, намерен добиваться «окончательной победы». Жуков назвал себя невиновным, обращаясь 6 декабря к собравшимся у Кунцевского суда.

По его словам, нельзя воспринимать условный приговор как свободу. Такое решение суда не является окончательной победой, добавил Жуков, признавшись, что выйти на свободу очень рад.

Как сообщало ИА REGNUM, Жуков является одним из фигурантов «дела 27 июля» о незаконных митингах в Москве. Суд установил, что в нескольких видеороликах Жукова на YouTube содержатся призывы к свержению действующей власти в России и препятствию ее деятельности. Жукова приговорили к трём годам лишения свободы условно и запретили на два года вести свои каналы в интернете.

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