Екатеринбург, , 14:06 — REGNUM «Женская фракция» екатеринбургской думы подготовили обращение к федеральным властям с просьбой запретить ввоз и распространения снюсов в России. Об этом сообщает ЕАН.

Парламентарии поддержали поступивший в Госдуму законопроект о запрете снюсов. Кроме того, женщины-депутаты предлагают таможне запретить ввоз никотиносодержащих смесей, а также запретить их употребление в школах.

Полиция может патрулировать периметр школ, чтобы рядом с учреждениями не продавали снюсы, считают избранницы.

Инициатива должна быть поддержана мэром Екатеринбурга Александром Высокинским, считают в «женской фракции».

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект о запрете снюса, насвая и никотиносодержащих смесей поступил в Госдуму. Авторы проекта закона жаловались на поступающие в связи с инициативой угрозы.

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