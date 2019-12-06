Бишкек, , 13:49 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал закон «Об организации питания учащихся в общеобразовательных организациях», сообщили 6 декабря в пресс-службе главы государства.

Отмечается, что данный закон регламентирует порядок питания в государственных, частных и муниципальных общеобразовательных организациях. Меню должно соответствовать возрастным принципам рационального и сбалансированного питания, говорится в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября депутат парламента Киргизии Жыргалбек Турускулов заявил, что 7−14 сомов (6,4−12,8 рубля), которые выделяются на питание школьников, — это слишком маленькая сумма для обеспечения качественного питания.

Читайте также: «Суп из топора»: в Киргизии депутаты спорят о школьных обедах за 6 рублей