Киев, , 13:54 — REGNUM Мир в Донбассе стоит того, чтобы пойти на компромиссы с Россией и руководством Луганской и Донецкой Народных Республик. Так считают 72,9% жителей Украины, свидетельствуют данные опроса Фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива и Киевского международного института социологии (КМИС).

Так, 58,5% опрошенных готовы ради достижения мира на компромиссы, но не на все. На любые взаимные уступки согласны 14,4%, а еще 15,8% полагают, что мира можно достичь только силой при победе одной из сторон. Затруднились с ответом 11,3% респондентов.

Приемлемым компромиссом 29,9% респондентов назвали особый статус Донбасса в составе Украины. Для 53,2% такая уступка неприемлема.

Особые политические и экономические отношения Донбасса с РФ допускают 24,4%, отвергают 49,7% опрошенных.

40,5% назвали приемлемыми прямые переговоры с руководством ДНР и ЛНР, 45,6% отвергли такой вариант.

Опрос проводился на подконтрольной Киеву территории Украины с 4 по 19 ноября 2019 года. В опросе участвовал 2041 человек.

Читайте также: Жители Украины назвали коррупцию главным препятствием для вступления в ЕС