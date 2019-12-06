Познань, Польша, , 13:42 — REGNUM У животного, найденного в окрестностях города Кемблово в Вольштынском районе Великопольского воеводства обнаружена африканская чума свиней (АЧС). В Великопольском воеводстве (центр — город Познань) сосредоточены крупнейшие в стране свиноводческие хозяйства, в которых выращивается 3,5 миллиона голов свиней.

«Первый случай появления вируса АЧС в Польше был подтвержден на территории муниципалитета Вольштын в Кемблове. Во время заседания группы кризисного управления было принято решение о срочных действиях по изоляции опасной зоны», — цитирует «Польское радио» сообщение воеводского управления.

Поблизости от места, где было обнаружено заражённое животное, находится 87 ферм, на которых выращиваются 11 тысяч свиней.

Как пояснила главный ветврач Вольштынского повета (района) Доминика Кмет, в ближайшее время будет определена зона угрозы АЧС, в которой фермеры будут обязаны оповещать ветеринарную службу во всех случаях сдачи скота на забой.

Воеводским управлением принято постановление об отстреле диких кабанов в угрожаемом районе, с обязательной доставкой туш на ветеринарную экспертизу. Также продолжается строительство 20-километрового забора, который отделит леса Любушского и Великопольского воеводств для воспрепятствования миграции диких кабанов.