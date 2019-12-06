Кисловодск, Ставропольский край, , 14:03 — REGNUM Нескольких объектов культурного наследия отреставрируют в Кисловодске (Ставропольский край) в 2020 году на средства курортного сбора. Также на эти деньги планируется установить памятник первому архитектору города-курорта Эммануилу Ходжаеву, сообщили ИА REGNUM 6 декабря в пресс-службе городской администрации.

«Члены общественного совета одобрили реконструкцию объектов культурного наследия: «Торговый дом» Тер-Погосова, 1909 года (сейчас это Дом пионеров), «Отель «Централь», «Народный дом», 1913 года», — сказано в сообщении.

Памятник архитектору Ходжаеву установят на улице, носящей его имя. Эту пешеходную улицу также обустроят информационными вставками-композициями.

По данным пресс-службы администрации, за десять месяцев 2019 года в Кисловодске собрали 96,7 млн рублей курортного сбора. Плановый показатель удалось превысить на 26,7 млн рублей.

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