Тюмень, , 13:39 — REGNUM В Тюмени 11 декабря 2019 года отключат воду в посёлке ДОК, деревне Воронина и районе Метелёва. О предстоящих неудобствах уведомлены детский сад, две школы и жители 41 жилого многоквартирного дома, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе «Росводоканал Тюмень».

В городе запланировано подключение нового водовода к городской системе. Работы планируется выполнить в течение суток.

Как поясняют в «Росводоканал Тюмени», новый полиэтиленовый трубопровод обладает высокой износостойкостью со сроком службы 50 лет. Замена происходит в рамках реализации концессионного соглашения.