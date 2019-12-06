Волгоград, , 13:39 — REGNUM Меры усиления контроля за здоровьем детей в образовательных организациях поддержали депутаты Волгоградской областной думы. Согласно проекту изменений федерального законодательства, предлагается установить особый порядок допуска несовершеннолетних к урокам физкультуры, а также закрепить право на оказание педагогами первой помощи учащимся в образовательных учреждениях, сообщили 6 декабря в пресс-службе регионального парламента.

Изменения призваны улучшить организацию медпомощи в школах и детских садах, а также закрепить право педагогических работников оказывать первую помощь учащимся. По мнению авторов, заниматься физкультурой в образовательных организациях учащиеся должны строго с учётом состояния их здоровья, а также на основании профилактических медосмотров. При этом законопроект обязывает родителей сообщать школе информацию о состоянии здоровья своего ребёнка, если для его обучения требуется создать особые условия.

«Принятие такой нормы поможет избежать в ходе занятий физкультурой и спортом нежелательных для здоровья детей последствий. Ответственные родители должны понимать важность своевременного предоставления в школу требуемых медицинских справок», — отметил депутат Волгоградской областной думы, член профильного парламентского комитета Евгений Шаманаев.

Законопроект разработан группой авторов, в состав которой входят депутаты Госдумы от Волгоградской области Анна Кувычко, Татьяна Цыбизова, Нина Черняева, Ирина Гусева, Александр Носов. Документ готовится к рассмотрению на заседании нижней палаты российского парламента.