Лос-Анджелес, США, , 13:35 — REGNUM Экс-глава киностудии 20th Century Fox Леонард Голдберг скончался в США на 86-м году жизни. Об этом 6 декабря сообщает газета USA Today.

По информации издания, бывший президент киностудии умер в одной из клиник Лос-Анджелеса от полученных из-за падения травм, в окружении своей семьи.

Леонард Голдберг был продюсером таких фильмов как «Ангелы Чарли», «Военные игры» и «Голубая кровь».

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 26 октября скончался «последний великий продюсер» «нового Голливуда» Роберт Эванс, известный тем, что он приложил руку к созданию «Крестного отца», «Китайского квартала», «Марафонца» и многих других знаковых картин стилистики «нового Голливуда».