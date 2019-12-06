Кампала, , 13:38 — REGNUM Уганда снова была названа одной из шести африканских стран, на которые приходится более половины всех случаев заболевания малярией в мире. Об этом передает Daily Monitor Uganda со ссылкой на доклад о распространенности малярии в мире от 2019 года.

По информации журналистов издания, больше всего случаев заболевания малярией в мире приходится на Нигерию, что составляет 25% от всех мировых заражений. Далее следует ДР Конго с 12% всех заражений, затем Кот-д'Ивуар, Мозамбик, Нигер и Уганда, где общее число заражений составляет 4% от всех мировых случаев в каждой стране.

Подобный отчет за 2018 год также показал, что на Уганду приходится 4% всех случаев заболевания малярией в мире, в результате чего страна вошла в первую пятерку стран, ответственных за почти половину всех случаев заболевания малярией в мире.

«Уровень заболеваемости малярией снизился во всем мире в период между 2010 и 2018 годами, с 71 до 57 случаев на 1000 человек, находящихся в группе риска. Однако с 2014 по 2018 год темпы изменений резко замедлились, сократившись до 57 в 2014 году и оставаясь на том же уровне до 2018 года», — говорится в докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Отчет за 2019 год также показывает, что в 2018 году во всем мире число заражений малярией в целом осталось неизменным. Однако эта тенденция не применима к Уганде и Индии, где было зарегистрировано сокращение случаев заболевания малярией на 1,5 и 2,6 миллионов, соответственно.