Москва, 6 декабря 2019, 13:31 — REGNUM Мещанский суд Москвы приговорил к условному сроку участника несанкционированной акции в Москве 27 июля Владимира Емельянова, передаёт 6 декабря корреспондент ИА REGNUM.
Суд приговорил Емельянова к двум годам лишения свободы условно. Его признали виновным в применении насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов (ч. 1 ст. 318 УК РФ).
Гособвинение требовало для Емельянова четыре года колонии.
Поддержать подсудимого пришла внушительная группа поддержки.
Ранее столичные суды вынесли приговоры участникам протестов Павлу Новикову, Никите Чирцову и Егору Жукову. Последнего признали виновным за призывы в видеоблоге, остальным — за применение насилия во время митингов.