Москва, , 13:25 — REGNUM Депутат Госдумы Алексей Куринный (КПРФ) расценил приговор Егору Жукову как политический компромисс, однако считает его также приговором тотальной вертикализации.

«Конечный итог мощной общественной кампании — «золотая» середина, или некий политический компромисс. Вроде и виновен (правоохранители, безусловно выполняя команду, не зря работали), и мягкий приговор (чтобы не вызывать дальнейшего углубления общественного противостояния). Только приговор Жукову — есть приговор системе всевластия, тотальной вертикализации и несправедливости», — отметил депутат Госдумы Алексей Куринный (КПРФ) в Facebook.

По мнению парламентария, «именно справедливость должна стать драйвером общественного движения в ближайшее время, несмотря на политические предпочтения, попытки искать заговор либералов, западных спецслужб и прочие вещи».

»Пройдена ли точка невозврата — пока не уверен. Сколько понадобится времени на изменения — тоже большой вопрос. Но изменения назрели», — уверен Куринный.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Кунцевский суд Москвы признал виновным и приговорил к условному сроку студента ВШЭ Егора Жукова по делу о призывах к экстремизму.

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