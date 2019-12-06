Москва, , 13:20 — REGNUM В 2020 году в России планируется провести эксперимент с введением электронного кадрового документооборота. Об этом 6 декабря сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании федерального правительства.

«Дошла очередь до электронного кадрового документооборота. Есть предложение запустить пилотный проект по внедрению такого электронного ресурса и провести его в течение нескольких месяцев в следующем году — с 1 апреля по 31 декабря», — сказал он.

Глава правительства напомнил, что в трудовом законодательстве около 60 документов по кадровым вопросам, многие из которых можно перевести в электронную форму. По его словам, эксперимент для работодателей и их работников будет проходить на добровольной основе. Важно предусмотреть безопасность персональных данных.

В числе электронных документов — трудовой договор, договор о материальной ответственности, приказы о командировках или дисциплинарных взысканиях. В то же время на налоговую и пенсионную отчётность новые правила распространятся не будут.

Законодательная инициатива рассмотрят на заседании правительства.