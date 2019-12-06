Москва, , 13:24 — REGNUM Шаманы, которые предсказывают погоду, общаясь с духами, в Гидрометцентре РФ не работают. Об этом 6 декабря сообщил и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Отвечая на просьбу журналистов сделать прогноз о погоде на новогоднюю ночь, эксперт сказал, что на такой длительный срок погоду может предсказать только человек с неординарными способностями.

«6 декабря прогнозировать погоду на 1 января невозможно, но есть метеорологи, у которых особый статус. Вот есть религия — шаманизм, она говорит, что независимо от воли человека в него вселяется дух и он позволяет ему общаться с духами. Вот я перед такими метеорологами снимаю шапку и смотрю с восхищением. К сожалению, в Гидрометцентре таких людей нет», — пошутил Вильфанд.

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