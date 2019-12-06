Волгоград, , 13:17 — REGNUM Официальный новогодний фейерверк запланирован 1 января 2020 года в 01:00 у главной ёлки Волгограда. Кроме салюта зрителей ждёт насыщенная шоу-программа, а всего на новогодние праздники для волгоградцев и гостей города подготовлено свыше 100 праздничных мероприятий — фестивалей, мюзиклов, представлений, флешмобов, фотоконкурсов и спортивных состязаний, сообщили 6 декабря в пресс-службе администрации города.

Официальный старт общегородским новогодним массовым мероприятиям будет дан 28 декабря. В новогоднюю ночь у главной ёлки за час до полуночи начнётся праздничная шоу-программа «Ice Mix Show», в которой запланированы концерты, дискотека, конкурсы, игры, трансляция поздравления президента России и общение с Дедом Морозом и Снегурочкой. В 01:00 небо украсит фейерверк. Начиная с 1 января и на протяжении всех новогодних каникул в Царицынском парке ежедневно будет проходить программа «Волшебник Новогоднего города» для маленьких зрителей.

7 января в Волгограде пройдёт фестиваль огня и света «Рождественское пламя». На огненное, световое и лазерное трёхчасовое шоу под музыкальное сопровождение приедут команды пиротехников из нескольких городов России.