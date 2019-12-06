Москва, , 13:17 — REGNUM Для участников специализации «Здравоохранение» конкурса управленцев «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — 6 декабря стартовал тест «Управленческие компетенции в сфере охраны здоровья». Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения РФ, победитель конкурса «Лидеры России» 2017−2018 г.г., наставник специализации «Здравоохранение» Олег Салагай.

4 октября 2019 года Президент России, Председатель Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» Владимир Путин поддержал запуск третьего сезона конкурса управленцев «Лидеры России» 2019−2020 гг. Старт заявочной кампании был дан в рамках первого заседания Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей», который прошел в Сочи в образовательном центре «Сириус».

»Специализированный этап тестовой оценки в конкурсе «Лидеры России» по треку «Здравоохранение» — это тест, который подготовлен ведущими организаторами здравоохранения при активном участии Национальной медицинской палаты. Тест включает в себя оценку четырех блоков знаний: вопросы экономики здравоохранения, вопросы общественного здоровья, вопросы организации здравоохранения, кадрового обеспечения и вопросы правового регулирования сферы здравоохранения. Такой набор тематик позволяет наиболее оптимальным образом оценить те знания, которые имеются у конкурсантов, понять, знают ли они все необходимые составляющие организации здравоохранения. Желаем всем, кто участвует в этом треке, успехов. Убежден, что наши коллеги очень хорошо подготовлены», — рассказал заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай.

На прохождение теста по специализации «Здравоохранение» у участников есть двое суток — 6 и 7 декабря. В целом, прохождение займет около 60 минут: 80 вопросов — на решение каждого выделено по 35 секунд.

Тест «Управленческие компетенции в сфере охраны здоровья» состоит из четырех блоков:

• 1 блок: Организация оказания отдельных видов медицинской помощи и отраслевые особенности кадровой политики.

• 2 блок: Общественное здоровье и медико-социальные показатели населения.

• 3 блок: Правовое регулирование.

• 4 блок: Медицинское страхование и экономика здравоохранения.

Всего на участие в конкурсе «Лидеры России» по специализации «Здравоохранение» было подано 9 745 заявок. По итогам дистанционного этапа к очным испытаниям будут допущены 300 человек от каждого трека. Подробные отчеты с индивидуальными рекомендациями участники дистанционного тестирования по специализации «Здравоохранение» получат 12−13 декабря.

Финалисты и победители конкурса «Лидеры России» по специализации «Здравоохранение» смогут повысить квалификацию в ведущих вузах страны, также им будет предоставлена возможность занять высокие должности в системе Министерства здравоохранения России, в том числе подведомственных научных и учебных учреждениях.

Наставниками победителей конкурса «Лидеры России 2020» по треку «Здравоохранение» станут авторитетные и знаковые для страны специалисты в области охраны здоровья: выдающиеся врачи, управленцы, руководители главных медвузов России: министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова; глава Национальной медицинской палаты, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль; академик РАН, Президент Общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации» Лео Бокерия и другие известные врачи и управленцы в сфере здравоохранения.

Дополнительная информация на официальном сайте проекта.

Конкурс «Лидеры России» реализуется автономной некоммерческой организацией «Россия — страна возможностей» по поручению Президента России и является флагманским проектом одноименной платформы, которая объединяет 22 проекта. Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

На конкурс управленцев «Лидеры России 2020» поступило 233 830 заявок из всех регионов России и 68 стран мира. В первом сезоне конкурса (2017−2018 гг.) пришло 199 тысяч заявок; во втором сезоне (2018−2019 гг.) — 227 тысяч заявок. В сезоне 2019−2020 гг. в дополнение к основному конкурсу были введены отдельные специализации. Лидером по количеству заявок стала специализация «Финансы и технологии» — 61 732 регистрации, 22 272 заявки подано на трек «Наука» и 9 745 — на специализацию «Здравоохранение».

Цели конкурса — выявление, развитие и поддержка перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем лидерских качеств и управленческих компетенций.

За два года назначения на высокие позиции получили более 150 Лидеров России: среди них двое стали губернаторами, пятеро — заместителями федеральных министров.

Конкурс поддерживают партнеры, в качестве которых выступают крупнейшие российские компании (РЖД, Сбербанк, Газпром нефть, Россети, Ростелеком, Росатом, Норникель, Ростех, Интер РАО, Роснефть, Русгидро, Сибур, Роскосмос, НЛМК), а также Телевизионная сеть RT, РАНХиГС, Альпина Паблишер, ЛитРес и генеральный технический партнер — Mail.ru Group. Привлечение партнеров направлено на адресную поддержку финалистов и победителей конкурса.

Информационная справка:

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия — страна возможностей» была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия — страна возможностей» возглавляет Президент РФ Владимир Путин.

АНО «Россия — страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 22 проекта: конкурс управленцев «Лидеры России», студенческая олимпиада

«Я — профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «Профстажировки 2.0», фестиваль «Российская студенческая весна», всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», конкурс «Цифровой прорыв», профессиональный конкурс «Учитель будущего», портал Бизнес-навигатора МСП, конкурс «Лучший социальный проект года», Всероссийский проект «РДШ-Территория самоуправления», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», всероссийский молодежный кубок по менеджменту «Управляй!», Российская национальная премия «Студент года», движение «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), благотворительный проект «Мечтай со мной», Всероссийский конкурс «Лига вожатых», конкурс «Моя страна — моя Россия», международный инженерный чемпионат «CASE-IN» и «Олимпиада Кружкового движения НТИ. Junior».