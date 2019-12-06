Белогорск, Крым, 6 декабря 2019, 13:17 — REGNUM Все животные в закрытом на месяц крымском сафари-парке «Тайган» будут получать корм и всё необходимое обслуживание. Об этом в своём видеообращении, опубликованном на Youtube, заявил владелец парка Олег Зубков.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее владелец «Тайгана» обвинил крымские власти в давлении на свой бизнес и пригрозил убить несколько десятков животных. 5 декабря Белогорский районный суд постановил закрыть сафари-парк на 30 дней.
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